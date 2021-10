Κέρκυρα

Κακοκαιρία “Αθηνά” - Κέρκυρα: Κατολισθήσεις και πτώσεις δέντρων (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα «πήρε και τα σήκωσε» όλα η κακοκαιρία «Αθηνά» που έπληξε για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες μέρες την Κέρκυρα.

Προβλήματα προκάλεσε η χθεσινοβραδινή κακοκαιρία που έπληξε το νησί της Κέρκυρας, με τους ισχυρούς ανέμους και τις σφοδρές καταιγίδες να προκαλούν κατολισθήσεις, πτώσεις δέντρων και ακυρώσεις πτήσεων.

Συγκεκριμένα, τα ξημερώματα, από την έντονη βροχόπτωση, σημειώθηκε κατολίσθηση στο περιφερειακό οδικό δίκτυο του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, στους Καρουσάδες, ενώ περιφερειακά της πόλης της Κέρκυρας οι δυνατοί άνεμοι ξερίζωσαν δέντρα, που έπεσαν σε σταθμευμένα αυτοκίνητα στην περιοχή Κανόνι. Υλικές ζημιές σημειώθηκαν και στο Θέατρο Μον Ρεπό.

Λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων που έπληξαν το νησί, μετά τις 21:30, σημειώθηκαν καθυστερήσεις σε πτήσεις, ενώ ακυρώθηκαν δύο πτήσεις αναχώρησης για το εξωτερικό.

Εν τω μεταξύ, στην Κέρκυρα βρίσκεται από χθες ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, πτέραρχος ε.α. Βαγγέλης Τουρνάς. Όπως ανακοίνωσε ο βουλευτής Κέρκυρας της ΝΔ Στέφανος Γκίκας, σε συνάντηση που είχε μαζί του, «συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την Πυροσβεστική Υπηρεσία της ΠΕ Κέρκυρας, ενώ ειδική μνεία έγινε στην πυροπροστασία της Παλιάς Πόλης και στον ειδικό εξοπλισμό που απαιτείται, καθώς και στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της ΠΥ Κέρκυρας».

Εικόνες: corfutvnews.gr, kerkyrasimera.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Εμβόλιο - freedom pass data: ανοίγει η πλατφόρμα για τα 50GB

Δημοσκόπηση του ΑΝΤ1 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δευτέρας

“Το Πρωινό” - Ψωμιάδης υπέρ Φιλιππίδη: αν δεν γούσταραν, θα μιλούσαν από τότε (βίντεο)