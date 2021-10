Λασιθίου

Λασίθι: Καταδικάστηκε ο γιατρός - επιδειξίας

Ο ίδιος γιατρός είχε καταγγελθεί από ασθενείς και στο παρελθόν για σεξουαλική παρενόχληση.

Ο γιατρός από το Λασίθι καταδικάστηκε σε έξι μήνες με τριετή αναστολή σήμερα Δευτέρα 11.10.2021 από το δικαστήριο σε φυλάκιση έξι μηνών με αναστολή και προτροπή να ζητήσει βοήθεια από ειδικούς επιστήμονες στην παραβατική συμπεριφορά.

Να υπενθυμίσουμε νεαρή μητέρα επισκέφθηκε συγγενείς της στην πολυκατοικία όπου φέρεται να διαμένει ο γιατρός. Βγαίνοντας από το ασανσέρ η γυναίκα, η οποία μάλιστα είχε στην αγκαλιά το παιδάκι της, τον αντίκρισε να στέκεται απέναντι της, με κατεβασμένο παντελόνι, έχοντας σε κοινή θέα τα απόκρυφα σημεία του!

Ο γιατρός είχε συλληφθεί και πριν από τρία έτη και αφέθηκε τότε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους δηλώνοντας ότι δεν είχε πρόθεση να προσβάλλει και εμφανιζόμενος μετανιωμένος μετά από καταγγελία νεαρής κοπέλας που υποστήριζε ότι ο ίδιος έφθασε στο σημείο να αυνανιστεί πίσω από την πλάτη της αφού την υποχρέωσε να γδυθεί ώστε να ελέγξει τους αδένες της ακόμη και στα απόκρυφα σημεία του σώματός της.

