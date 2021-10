Γρεβενά

Κορονοϊός – Γρεβενά: ακυρώνεται η παρέλαση λόγω έξαρσης των κρουσμάτων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με απόφαση του δημάρχου δεν θα γίνει η καθιερωμένη παρέλαση για την 109η Επέτειο Απελευθέρωσης της πόλης.

Με απόφαση του δημάρχου Γρεβενών Γιώργου Δασταμάνη ακυρώνεται η προγραμματιζόμενη παρέλαση για την 109η Επέτειο Απελευθέρωσης της πόλης των Γρεβενών, στις 13 Οκτωβρίου, εξ αιτίας των νέων επιδημιολογικών δεδομένων, που καταγράφονται το τελευταίο 24ωρο στον Δήμο Γρεβενών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της δημοτικής αρχής οι παράλληλες εκδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί να γίνουν στις 12 και 13 Οκτωβρίου 2021 θα πραγματοποιηθούν κανονικά με την τήρηση των υγειονομικών μέτρων και με σύσταση για χρήση μάσκας ακόμη και στους εξωτερικούς χώρους.

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: Ηχητικό ντοκουμέντο από την κλήση του πιλότου στην Άμεση Δράση (βίντεο)

Λασίθι: Καταδικάστηκε ο γιατρός - επιδειξίας

ΕΠΑΛ Ευόσμου: πολύμηνη φυλάκιση σε 3 νεαρούς για τα επεισόδια