Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Νεκρός σε ρέμα βρέθηκε 27χρονος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ήταν αγνοούμενος για μήνες. Ποιος εντόπισε τη σορό. Τι εξετάζουν οι Αρχές.

Νεκρός εντοπίστηκε ένας 27χρονος στην Θεσσαλονίκη, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από τον περασμένο Μάιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το άψυχο σώμα του άνδρα σε προχωρημένη σήψη βρέθηκε σε ρέμα σε δασική περιοχή του Ωραιοκάστρου. Το πτώμα εντόπισε πολίτης, ο οποίος και ενημέρωσε και τις Αρχές.

Απαντήσεις για τα αίτια θανάτου θα δώσει η διεξαχθεί νεκροψία-νεκροτομή.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία ο θάνατός του δεν φαίνεται να οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια,

Υπενθυμίζεται ότι το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του άτυχου νέου και αμέσως προχώρησε στην ενεργοποίηση του missing alert.