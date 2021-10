Λάρισα

Λάρισα: Παιδί έπεσε από το μπαλκόνι

Οι γιατροί δίνουν "μάχη" για να τον κρατήσουν στη ζωή.

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας ένας 16χρονος ο οποίος έπεσε το απόγευμα της Δευτέρας από το μπαλκόνι 4ου ορόφου πολυκατοικίας στη Νεάπολης.

Ο νεαρός σύμφωνα με πληροφορίες, σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι.

Ο 16χρονος μεταφέρθηκε χθες το απόγευμα (11-10-2021) στο Νοσοκομείο και αμέσως οι γιατροί αποφάσισαν τη διασωλήνωση και την εισαγωγή του στη ΜΕΘ λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης του.

Δεν έχουν γίνει γνωστές οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο νεαρός έπεσε από το μπαλκόνι του σπιτιού του.

Πηγή: onlarissa.gr

