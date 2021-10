Δωδεκανήσα

Ρόδος: Νεκρό δελφίνι εντοπίστηκε κοντά σε παραλία

Το δελφινάκι επέπλεε επί αρκετή ώρα ανοιχτά της περιοχής του Ενυδρείου.

Ένα νεκρό δελφινάκι, εντόπισε σε μικρή απόσταση από την παραλία του Ενυδρείου της Ρόδου το πρωί της Τρίτης, ένας επιχειρηματίας του νησιού.

Σε δηλώσεις του στη «Ροδιακή» ο κ. Γκάμπριελ επεσήμανε ότι το δελφινάκι επέπλεε επί αρκετή ώρα ανοιχτά της περιοχής του Ενυδρείου και ότι όταν το προσέγγισε διαπίστωσε ότι ήταν νεκρό.

Αμέσως βγήκε με το σκάφος του στη στεριά και το μετέφερε στον Υδροβιολογικό Σταθμό Ρόδου (Ενυδρείο) που ήταν σε μικρή απόσταση, αλλά δυστυχώς οι αρμόδιοι επιστήμονες επιβεβαίωσαν το θάνατό του. Το μικρό δελφινάκι πάντως, δεν έφερε τραύματα.

Πριν από μία εβδομάδα πάντως, ο ίδιος, όπως και αρκετοί λουόμενοι, είχαν δει στην ίδια θαλάσσια περιοχή και ένα πολύ μεγαλύτερο δελφίνι που εκτιμάται ότι ανήκε στο ίδιο κοπάδι.

