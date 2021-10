Αχαΐα

Πάτρα: Γέννησε... στη μέση του δρόμου!

Οι διασώστες ακολούθησαν το πρωτόκολλο, τόσο για το μωρό όσο και για την επίτοκο.

Έσπασαν τα νερά την ώρα που η νεαρή γυναίκα βρισκόταν στον πεζόδρομο της Παντανάσσης. Την έπιασαν οι πόνοι και μπροστά στα έκπληκτα μάτια του συζύγου της, του πληρώματος του ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο και αρκετών παρισταμένων, έφερε στον κόσμο το παιδί της!

Το περιστατικό συνέβη στην Πάτρα το απόγευμα της Κυριακής, στη συμβολή της Παντανάσσης με την Κανακάρη στην Πάτρα.

Ο τοκετός έλαβε χώρα επί του οδοστρώματος, καθώς έσπασαν τα νερά και η κοπέλα πονούσε.

Κάτοικος της περιοχής την είδε και ενημέρωσε το ΕΚΑΒ ενώ προσέτρεξε να της προσφέρει βοήθεια. Το ασθενοφόρο έφθασε άμεσα, όμως το μωράκι είχε γεννηθεί.

Οι διασώστες ακολούθησαν το πρωτόκολλο τόσο για το μωρό όσο και για την επίτοκο, οι οποίοι χαίρουν άκρας υγείας. Εκλήθη άμεσα και η Κινητή Μονάδα επανδρωμένη με γιατρό.

Το ένα ασθενοφόρο παρέλαβε το μωρό, το άλλο τη μητέρα, προκειμένου να διακομισθούν στο νοσοκομείο και να λάβουν ιατρικής φροντίδας.

