Σεισμός στην Κάρπαθο

Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή σε όλο το σύμπλεγμα των Δωδεκανήσων.

Λίγα λεπτά μετά τον ισχυρό σεισμό των 6,3 Ρίχτερ, σεισμική δόνηση σημειώθηκε και στην Κάρπαθο.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο ο σεισμός στην Κάρπαθο σημειώθηκε στις 12:32 και ήταν μεγέθους 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στα 9 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του νησιού, ενώ το εστιακό βάθος της σεισμικής δόνησης υπολογίζεται στα 12,6 χιλιόμετρα.

Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός σε όλο το σύμπλεγμα των Δωδεκανήσων, λόγω και του μικρού του βάθους.

