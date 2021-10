Λασιθίου

Σεισμός στην Κρήτη: Προειδοποίηση για τσουνάμι

Τρόμος μετά τα 6,3 Ρίχτερ στη Σητεία.

Προειδοποίηση για τσουνάμι εκδόθηκε μετά τον ισχυρό σεισμό των 6,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε την Κρήτη.

Οι σεισμολόγοι πάντως εμφανίζονται καθησυχαστικοί κάνοντας λόγο για μικρά κύματα που ενδέχεται να μη γίνουν καν αντιληπτά.

Ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος σε ανάρτησή του στο Facebook τόνισε πάντως ότι έγινε ήδη ένα μικρό τσουνάμι, ζητώντας από τους κατοίκους να απομακρυνθούν από τις ακτές.

Σε επαγρύπνηση βρίσκονται όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες, για τον εντοπισμό πιθανών προβλημάτων ή καταστροφών, χωρίς μέχρι αυτή την ώρα να έχει υπάρξει κάποια καταγεγραμμένη αναφορά.

