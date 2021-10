Λασιθίου

Σεισμός στην Κρήτη - Σχολεία: Γονείς έτρεχαν να πάρουν τα παιδιά τους (βίντεο)

Τρόμος μετά τα 6,3 Ρίχτερ Τα σχολεία εκκενώθηκαν και ανάστατοι οι γονείς έτρεχαν να παραλάβουν τα παιδιά τους μετά την ισχυρή σεισμική δόνηση!

Πανικό έφερε ο σεισμός των 6,3 Ρίχτερ που ταρακούνησε την Κρήτη το μεσημέρι της Τρίτης.

Λόγω της ισχυρής δόνησης, ο κόσμος, τρομοκρατημένος βγήκε στους δρόμους από τα σπίτια και τα καταστήματα, ενώ την ίδια ώρα επικρατούσε κυκλοφοριακό χάος, με τους γονείς να τρέχουν πανικόβλητοι στα σχολεία, τα οποία έκλεισαν, για να πάρουν τα παιδιά τους.

Στο 5ο Γυμνάσιο Χανίων και στο 1ο Λύκειο Χανίων, αποφασίστηκε εκκένωση καθώς σύμφωνα με αναφορές, πολλά παιδιά από το λύκειο είχαν πανικοβληθεί και ούρλιαζαν.

Αρχικά, όπως προκύπτει, όλοι οι μαθητές συγκεντρώθηκαν στο προαύλιο, όπως προβλέπει το σχετικό πρωτόκολλο όμως στη συνέχεια ξεκίνησε να βρέχει καταρρακτωδώς οπότε αποφασίστηκε να αναχωρήσουν.

Πηγή: zarpanews, ekriti