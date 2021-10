Θεσσαλονίκη

Δίκη για σεξουαλική παρενόχληση: Τι είπε ο καθηγητής Μαιευτικής στην απολογία του

Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε όσα του προσάπτουν σπουδάστριες και κατονόμασε δύο συναδέλφους του ότι βρίσκονται πίσω από την υπόθεση.

Για ψευδείς καταγγελίες που “ενορχηστρώθηκαν” από διδάσκουσες του τμήματος Μαιευτικής του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (νυν Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος), με σκοπό να τον βλάψουν επαγγελματικά και κοινωνικά, έκανε λόγο στην απολογία του ο καθηγητής του Ιδρύματος, ο οποίος δικάζεται στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενος για κατάχρηση σε γενετήσια πράξη, με θύματα τρεις πρώην σπουδάστριές του, οι καταγγελίες των οποίων στις Εσωτερικές Υποθέσεις της ΕΛ.ΑΣ. δρομολόγησαν την παραπομπή του σε δίκη.

Κατονομάζοντας δύο συναδέλφους του, μαίες, που - σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του - «βρίσκονται πίσω από την υπόθεση», ο κατηγορούμενος συνέδεσε τις συγκεκριμένες καταγγελίες με την απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Τμήματος να μην συνεχίσουν εκείνες να παραδίδουν το μάθημα που του ανατέθηκε, επειδή, όπως είπε, δεν πληρούσαν τα τυπικά προσόντα προς τούτο (διδακτορική διατριβή), έπειτα από την αναβάθμιση του Τμήματος. «Αυτές οι κυρίες στρατολογούσαν παιδιά...», είπε χαρακτηριστικά.

Κατά την πολύωρη απολογία του, ο μαιευτήρας-γυναικολόγος, αρνήθηκε τις εις βάρος του αποδιδόμενες πράξεις, που, κατά το κατηγορητήριο, τελέστηκαν την περίοδο 2015-16 στο ιδιωτικό του ιατρείο, όπου οι καταγγέλλουσες απευθύνθηκαν για δωρεάν γυναικολογικές εξετάσεις, κατόπιν δικής του ανοιχτής πρόσκλησης. «Είναι ψεύτρες, λένε ψέματα […] Δεν είναι λογικό όταν έχεις παρενοχληθεί σεξουαλικά να έρχεσαι κατ’ επανάληψη στο ιατρείο μου ή να ζητάς να κάνεις πτυχιακή μαζί μου» είπε, επισημαίνοντας ότι ακολούθησε το ιατρικό πρωτόκολλο.

Αναφερόμενος στην πρακτική του να προσφέρει δωρεάν εξέταση σε σπουδάστριές του, τόνισε ότι είναι κάτι που κάνει από το 2008 όταν ξεκίνησε ως ωρομίσθιος στο ΤΕΙ, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «κανείς στο ιατρείο μου δεν πληρώνει όταν είναι γιατρός, φοιτητής, ή άνεργος». «Έτσι είναι το κοινωνικό μου έργο […] Το κάνω χρόνια και θα συνεχίσω να το κάνω», συμπλήρωσε.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η υπόθεση αυτή τον έχει καταστρέψει ως επαγγελματία γιατρό και του έχει επιφέρει ανεπανόρθωτη βλάβη σε κοινωνικό επίπεδο. «Αυτό που ήθελαν. το πέτυχαν: Με “έσβησαν” κοινωνικά και επαγγελματικά» είπε, επισημαίνοντας ότι οι καταγγελίες έγιναν σε μία περίοδο κατά την οποία βίωνε ένα οικογενειακό δράμα με τον θάνατο του ανήλικου παιδιού του από ανίατο σύνδρομο.

Η δίκη για την υπόθεση σεξουαλικής παρενόχλησης διεκόπη για τις 2 Νοεμβρίου οπότε θα συνεχιστεί με την αγόρευση της εισαγγελέως της έδρας.

