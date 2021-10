Έβρος

Σαμοθράκη: Υδροστρόβιλοι στο Θρακικό Πέλαγος (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τρείς υδροστρόβιλοι σχηματίστηκαν ανοικτά του Θρακικού Πελάγους.

Όχι ένας αλλά τρεις υδροστρόβιλοι σχηματίστηκαν ανοικτά του Θρακικού Πελάγους την Τρίτη 12 Οκτωβρίου 2021.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, οι υδροστρόβιλοι ήταν μικρής έντασης και διάρκειας.



Πρόκειται για συνηθισμένο φαινόμενο, το οποίο προκαλείται συνήθως από μιας μικρής έντασης καταιγίδα και δεν θα πρέπει να προκαλεί ανησυχία.





Τι είναι το φαινόμενο του υδροστρόβιλου;



Το φαινόμενο του υδροστρόβιλου εμφανίζεται τις μέρες με μεγάλη ζέστη και υγρασία και είναι η δίνη ανάμεσα σε ένα «καταιγιδοφόρο νέφος» και της επιφάνειας της θάλασσας. Κύριο αίτιο εμφάνισης του φαινομένου αυτού είναι η μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ υδάτινων επιφανειών και ανώτερων ατμοσφαιρικών στρωμάτων.



Αν και πιο αδύναμοι από τους ανεμοστρόβιλους οι υδροστρόβιλοι εμφανίζουν ταχύτητα ανέμων πάνω απο 100 χλμ την ώρα. Φτάνοντας όμως στην στεριά ...εξανεμίζονται. Οι περισσότεροι υδροστρόβιλοι παρατηρούνται κοντά στους τροπικούς και σπανιότερα στα μέσα γεωγραφικά πλάτη.



Η εμφάνιση υδροστρόβιλων οφείλεται σύμφωνα με τους ειδικούς κυρίως στην υπερθέρμανση του πλανήτη.

πηγή: pameevro.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Βιασμός παιδιών - Ανάσογλου: ο θείος είχε καλλιεργήσει τον φόβο στην καρδιά τους (βίντεο)

Σεισμός στην Κρήτη - Παπαδόπουλος: δεν είμαστε βέβαιοι ότι ήταν ο κύριος σεισμός (βίντεο)

Αλλαγή ώρας 2021: Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια μας