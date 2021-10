Αχαΐα

Πάτρα: Επίθεση κουκουλοφόρων σε καφετέρια - Τραυματίες και ζημιές

Πανικός σε καφετέρια. Κουκουλοφόροι έκαναν ντου στο κατάστημα και άρχισαν να επιτίθενται σε θαμώνες.

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ της Τρίτης, σε καφετέρια στην περιοχή του Σκαγιοπουλείου, στην Πάτρα.

Ενώ το μαγαζί ήταν γεμάτο από θαμώνες, άγνωστοι άντρες, με καλυμμένα τα πρόσωπά τους έκαναν ντου στο κατάστημα και άρχισαν να επιτίθενται σε θαμώνες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι άνδρες ήταν περίπου 7 στον αριθμό και φορούσαν κουκούλες ώστε να μην αναγνωρίζονται.

Η καταδρομική επίθεση δεν διήρκησε περισσότερο από λίγα λεπτά, με τους δράστες να κρατούν καδρόνια και να σπέρνουν τον πανικό κάνοντάς τα όλα γυαλιά καρφιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από την επίθεση τραυματίστηκαν ελαφρά δύο θαμώνες του καταστήματος. Στο σημείο επικράτησε τεράστια αναστάτωση με τους περίοικους να βγαίνουν στα μπαλκόνια τους και να καλούν την αστυνομία.

Δυνάμεις της ΕΛΑΣ έφτασαν από την πρώτη στιγμή στο σημείο και "σαρώνουν" την περιοχή για να εντοπίσουν τα ίχνη των δραστών.

