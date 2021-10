Λέσβος

Άγιος Ευστράτιος: Σύγκρουση πλοίου με αλιευτικό

Σύγκρουση πλοίων στον Άγιο Ευστράτιο. Πώς συνέβη το ναυτικό ατύχημα.

Δεν αναφέρθηκε τραυματισμός ούτε εισροή υδάτων από τη σύγκρουση φορτηγού πλοίου με αλιευτικό σκάφος στη θαλάσσια περιοχή δυτικά νοτιοδυτικά του Αγίου Ευστρατίου.

Στο φορτηγό πλοίο, με σημαία Μολδαβίας, επιβαίνουν 11 άτομα πλήρωμα και στο αλιευτικό σκάφος 6μελές πλήρωμα.

Και τα δύο πλοία κατευθύντονται αυτοδύναμα στη Λήμνο συνοδεία ναυαγοσωστικού σκάφους. Ο καιρός στη θαλάσσια περιοχή είναι καλός.

