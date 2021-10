Δωδεκανήσα

Ρόδος - βιασμός 60χρονης: στο εδώλιο ο 29χρονος κατηγορούμενος

Από την ένταση της βίας με την οποία επιτέθηκε σεξουαλικά στην 60χρονη, η γυναίκα υπέστη ρήξη κόλπου και απαιτήθηκε να υποστεί ράμματα προς αποκατάσταση.

Αναβιώνει την 1η Νοεμβρίου 2021, ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Δωδεκανήσου, η υπόθεση ενός 29χρονου που κρίθηκε πρωτοδίκως ένοχος βιασμού και του έχει επιβληθεί ποινή κάθειρξης 14 ετών. Θύμα του 29χρονου ήταν μια 60χρονη γυναίκα από τη Ρόδο, η οποία κατήγγειλε στην Αστυνομία ότι ο κατηγορούμενος της επιτέθηκε, την θώπευσε και εν συνεχεία την βίασε κατά φύση και παρά φύση.

Ο 29χρονος είχε μεταβεί για δύο μήνες στο Άγιο Όρος και επέστρεφε στην Κω με πλοίο της γραμμής. Αποκοιμήθηκε και βγήκε στη Ρόδο, όπου και φέρεται να παρέμεινε περιπλανώμενος επί διήμερο. Τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, 5 Σεπτεμβρίου 2016 κι ενώ είχε εντοπίσει και στοχοποιήσει την 60χρονη διαζευγμένη γυναίκα, στην κατοικία, όπου διαμένει μόνη της στη Ρόδο, άνοιξε την κεντρική είσοδο με κλειδί, που την είδε προφανώς να κρύβει στην κεντρική είσοδο, εισήλθε εντός, της επιτέθηκε, ενώ ήταν ξαπλωμένη σε καναπέ και τη βίασε.

Το θύμα φέρεται μάλιστα να του πρότεινε να του δώσει χρήματα προκειμένου να συνευρεθεί έναντι αμοιβής με ιερόδουλη πράγμα που δεν δέχτηκε.

Ντύθηκε και αποχώρησε από την οικία της, ειρωνευόμενος το θύμα, λέγοντάς της ότι “έκανε καλό σε έναν άνθρωπο”. Η γυναίκα ενημέρωσε την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου, που ξεκίνησε έρευνες για τον εντοπισμό του. Οι αστυνομικοί ενημερώθηκαν το βράδυ της ίδιας ημέρας ότι ο δράστης βρισκόταν έξω από την οικία του θύματος, έσπευσαν στο σημείο και τον συνέλαβαν. Ομολόγησε τις πράξεις του και δεν δήλωσε μετανιωμένος γι αυτές.

Στο πρωτόδικο δικαστήριο το θύμα περιέγραψε με λεπτομέρεια το τι ακριβώς είχε συμβεί, επισημαίνοντας μάλιστα ότι μόλις πρόσφατα δέχτηκε τηλεφώνημα από τον δράστη ο οποίος της ζήτησε να καταθέσει στο δικαστήριο ότι συνευρέθηκε μαζί του με την θέληση της προκειμένου να μην καταδικαστεί! Σημειώνεται ότι από την ένταση της βίας με την οποία επιτέθηκε σεξουαλικά στην 60χρονη ο δράστης, υπέστη ρήξη κόλπου και απαιτήθηκε να υποστεί ράμματα προς αποκατάσταση.

Ο ίδιος σε πλήρη διαύγεια σκέψης απολογούμενος ομολόγησε τις πράξεις του υποστηρίζοντας ότι όταν είδε από το παράθυρο της οικίας της την 60χρονη γυμνή δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τις ορμές του. Ισχυρίστηκε ότι την βίασε παρά φύση γιατί φοβήθηκε ότι θα την άφηνε έγκυο, ενώ είπε ότι νοσηλεύτηκε στο ψυχιατρείο της Λέρου μετά από αίτημα του πατέρα του, καθώς το 2011 είχε κατηγορηθεί για υπόθεση εμπρησμού της οικίας στην οποία διέμενε με τους γονείς του και δύο χρόνια αργότερα για υπόθεση πρόκλησης σωματικών βλαβών και κατοχής ναρκωτικών.

Είπε ακόμη ότι επί 20ετία νοσηλεύεται στο ψυχιατρείο της Λέρου η μητέρα του και ότι τα ψυχολογικά του προβλήματα ξεκίνησαν όταν η διοίκηση της νοσηλευτικής μονάδας δεν επέτρεπαν στην οικογένεια να φιλοξενεί την μητέρα τους κάποιες μέρες τον χρόνο διότι το εκκαθαριστικό του πατέρα του δεν υπερέβαινε τα 6.000 ευρώ το έτος. Ισχυρίστηκε ότι εργαζόταν ως ψαράς από 13 ετών, ότι έμεινε άνεργος και ότι ήλθε στη Ρόδο για να αναζητήσει εργασία. Υποστήριξε ότι τηλεφώνησε στο θύμα για να ζητήσει συγγνώμη πράγμα που διέψευσε η ίδια με παρέμβασή της στο δικαστήριο.

Πηγή: dimokratiki.gr

