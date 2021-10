Δωδεκανήσα

Ρόδος - Βιασμός 8χρονης: έρευνες προς κάθε κατεύθυνση

Σοκ στην Ρόδο. Κατεπείγουσα έρευνα από τις αστυνομικές Αρχές. Το παιδί νοσηλεύεται σε ίδρυμα.



Σε ίδρυμα στην Ρόδο, νοσηλεύεται υπό την εποπτεία κοινωνικής λειτουργού και παιδιάτρου, ένα μικρό κοριτσάκι μόλις 8 ετών, το οποίο κατάγεται από χωριό του νησιού, μετά από καταγγελία ότι είχε πέσει θύμα βιασμού.

Η υπόθεση έχει τεθεί υπό την εποπτεία της προϊσταμένης της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Ρόδου, η οποία και έδωσε εντολή σε κάθε αρμόδια υπηρεσία να κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.



Οι ίδιες πληροφορίες, αναφέρουν ότι διαπιστώθηκε σε πρώτη φάση ότι έχει τελεστεί βιασμός παρά φύση, γεγονός που ενεργοποιεί άμεσα τη διαδικασία ποινικών διώξεων και την κατεπείγουσα έρευνα από τις αστυνομικές αρχές.



Στο στόχαστρο των διωκτικών αρχών, βρίσκονται ήδη πρόσωπα με τα οποία το 8χρονο κορίτσι είχε επαφές ενώ αναμένεται να κληθούν να δώσουν καταθέσεις η οικογένεια και συγγενικά τους πρόσωπα.

Στο παιδί παρέχεται πλήρης ψυχολογική υποστήριξη και στο πλευρό του βρίσκεται διαρκώς κοινωνική λειτουργός ενώ έχει απαγορευτεί η επαφή με οποιοδήποτε συγγενικό μέλος.





Πηγή: rodiaki.gr

