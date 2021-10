Ηράκλειο

Φωτιά στις φυλακές Αλικαρνασσού: Στην Εντατική κρατούμενοι

Είχαν προηγηθεί ξυλοδαρμοί μεταξύ κρατουμένων. Πώς ξεκίνησε το αιματηρό επεισόδιο.

Σοβαρό επεισόδιο στις φυλακές Νέας Αλικαρνασσού στο Ηράκλειο με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρεις κρατούμενοι, οι οποίοι νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στο νοσοκομείο.

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Τρίτης όταν δύο Ρομά, οι οποίοι κρατούνταν στο ίδιο κελί, συνεπλάκησαν μεταξύ τους, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Λίγη ώρα αργότερα, ένας από τους δύο φέρεται να έβαλε φωτιά σε διπλανό κελί με αποτέλεσμα οι κρατούμενοι στο συγκεκριμένο κελί να υποστούν εγκαύματα και να παρουσιάσουν αναπνευστικά προβλήματα λόγω του καπνού.

Υπήρξε κινητοποίηση των σωφρονιστικών υπαλλήλων και της αστυνομίας, ενώ για το περιστατικό ειδοποιήθηκε και η Πυροσβεστική.

Οι τρεις τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο όπου σύμφωνα με την Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής έχουν διασωληνωθεί και ο ένας είναι πιο σοβαρά.

