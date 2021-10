Θεσσαλονίκη

Μαχαίρωμα στη Θεσσαλονίκη: στη φυλακή ο 58χρονος Αλγερινός

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το θύμα, ελληνικής καταγωγής, δέχθηκε χτυπήματα με μαχαίρι και κατέληξε στο νοσοκομείο. Τα κίνητρα του δράστη.

Τον δρόμο για τις φυλακές πήρε ο 58χρονος που συνελήφθη για την αιματηρή συμπλοκή που σημειώθηκε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και στοίχισε τη ζωή σε έναν 59χρονο.

Στην απολογία του, ο αλγερινής καταγωγής κατηγορούμενος φέρεται να αρνήθηκε κάθε εμπλοκή στο επεισόδιο, χωρίς όμως να πείσει με τους ισχυρισμούς του εισαγγελέα και ανακριτή που τον έκριναν προσωρινά κρατούμενο.

Εις βάρος του είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου, καταμεσής τους δρόμου, ενώ σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., αποδόθηκε σε ερωτική αντιζηλία. Το θύμα, ελληνικής καταγωγής, δέχθηκε χτυπήματα με μαχαίρι και διακομίστηκε σε νοσοκομείο, όπου όμως λίγες ώρες αργότερα κατέληξε.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Σαρηγιάννης: πάνω από 5000 κρούσματα ημερησίως, αν...

“Μπάλλος” - Ζερεφός: Την Πέμπτη έβρεξε όσο το 1/3 της χρονιάς

“Κοκομπλόκο” σε πρώτη τηλεοπτική προβολή στον ΑΝΤ1 (εικόνες)