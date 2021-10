Μεσσηνία

Καλαμάτα – Νίκος Γραμματικόπουλος: Νεκρός ο διευθυντής της κλινικής Covid-19

Οι πρώτες πληροφορίες για το θάνατο του διευθυντή της κλινικής Covid-19 του Νοσοκομείου Καλαμάτας.

Νεκρός εντοπίστηκε ο διευθυντής της κλινικής Covid-19 του Νοσοκομείου Καλαμάτας, Νίκος Γραμματικόπουλος.

Ο πνευμονολόγος, ο οποίος είχε πάει για κυνήγι στην περιοχή Καζάρμας, δεν είχε δώσει σημάδια μετά τη χθεσινή του αναχώρηση.

Οι δικοί του γύρω στις 19:00 το απόγευμα της Τρίτης δήλωσαν την εξαφάνισή του και τότε ξεκίνησαν οι έρευνες.

Στις έρευνες συμμετείχαν αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τη σορό του, το πρωί της Τετάρτης, οπότε και εντοπίστηκε.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία και την παρουσία του ιατροδικαστή στο σημείο, έχει αποκλειστεί η εγκληματική ενέργεια.

Ωστόσο, η νεκροψία - νεκροτομή θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου του 54χρονου γιατρού.

Πηγή: eleftheriaonline.gr

