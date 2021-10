Κεφάλλονια

Κεφαλονιά - Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού: Εισβολή κουκουλοφόρων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δύο στελέχη του Λιμενικού Σώματος τραυματίστηκαν, από την εισβολή αγνώστων στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ιονίων Νήσων.

(φωτογραφία αρχείου)

Αδιευκρίνιστα παραμένουν μέχρι στιγμής τα αίτια της χθεσινής, παράνομης εισβολής άγνωστων ατόμων στον εξωτερικό χώρο της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας, που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο στελέχη του Λιμενικού Σώματος.

Σύμφωνα με το αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος, περίπου 20 άτομα, που φορούσαν κουκούλες και ολοπρόσωπες μάσκες και κρατούσαν ξύλα και πέτρες, κινήθηκαν απειλητικά προς τους χώρους διαμονής των σπουδαστών της Σχολής.

Οι ανωτέρω έγιναν αντιληπτοί από τον διοικητή της Ακαδημίας, καθώς και από βαθμοφόρο του Λιμενικού Σώματος που εκτελούσε χρέη αξιωματικού Υπηρεσίας, οι οποίοι έσπευσαν στο σημείο, προκειμένου να προστατέψουν τους διαμένοντες σπουδαστές, καθώς και τις εγκαταστάσεις της Σχολής, ζητώντας από τα εν λόγω άτομα να απομακρυνθούν.

Η ομάδα των ατόμων, ενώ αρχικά απομακρύνθηκε, στη συνέχεια, αιφνιδιαστικά, επανεισήλθε με τον ίδιο τρόπο στον χώρο της Σχολής και κατά την προσπάθεια του διοικητή να τους εμποδίσει, του επιτέθηκαν χτυπώντας τον και ρίχνοντάς τον στο έδαφος. Ακολούθως, επιτέθηκαν και χτύπησαν και τον αξιωματικό Υπηρεσίας.

Ο αξιωματικός Υπηρεσίας, στην προσπάθειά του να αμυνθεί, να απεγκλωβίσει τον διοικητή και να προστατεύσει την ακεραιότητα των σπουδαστών και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των υλικών της Σχολής, πυροβόλησε προειδοποιητικά σε ασφαλή τομέα, με αποτέλεσμα οι εισβολείς να υποχωρήσουν και στη συνέχεια να τραπούν σε φυγή.

Στο σημείο έφτασε όχημα της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ ο διοικητής και ο αξιωματικός Υπηρεσίας μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας, όπου, αφού τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και διενεργήθηκαν ιατρικές εξετάσεις, χωρίς να χρειαστεί να νοσηλευθούν.

Από το συμβάν δεν προκλήθηκε τραυματισμός σε κάποιον από τους 62 σπουδαστές και δεν διαπιστώθηκαν υλικές ζημιές στον χώρο της Ακαδημίας, ενώ στο εξωτερικό προαύλιο βρέθηκαν διάσπαρτα, πέτρες, ξύλα και καδρόνια.

Ειδήσεις σήμερα:

ΟΛΜΕ: Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο την Παρασκευή

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Τετάρτης

Καραμανλής: προσωρινή άδεια οδήγησης στα 17