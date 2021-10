Λάρισα

Λάρισα: Βρέθηκε νεκρός σε αρδευτικό κανάλι, έναν μήνα μετά την εξαφάνισή του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγικός επίλογος στην αναζήτηση του 49χρονου, για τον οποίο είχε σημάνει συναγερμός Missing Alert.

(φωτογραφία αρχείου)

Νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του, βρέθηκε σε αρδευτικό κανάλι της Λάρισας, ο Γιάννης Καραΐσκος, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από τις 14 Σεπτεμβρίου στην περιοχή της Γλαύκης.

Το IX στο αρδευτικό κανάλι, στο 2ο χλμ της Επαρχιακής Οδού Πλατυκάμπου-Γλαύκης, εντόπισε διερχόμενος οδηγός την Τρίτη. Τα αίτια του θανάτου διερευνώνται από τις Αρχές.

Το “Χαμόγελο του Παιδιού”, που είχε σημάνει συναγερμό Missing Alert για την εξαφάνιση του 49χρονου, εξέφρασε τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος, σημειώνοντας πως θα βρίσκεται δίπλα της για οτιδήποτε χρειαστεί.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός - Λαγουβάρδος: ο “Μπάλλος” θα είναι δυνατός και επικίνδυνος (βίντεο)

Κολωνός: περιπολικό έκανε “κούρσα ζωής” για 2χρονο αγόρι (βίντεο)

Νέα Σμύρνη: Αυτοκίνητο καβάλησε το τοιχίο και έπεσε στο τραμ (εικόνες)