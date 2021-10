Κυκλάδες

Μύκονος: Μεγάλη φωτιά σε εστιατόριο (βίντεο)

Εκρήξεις από φιάλες υγραερίου. Ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής έσπευσε για την κατάσβεση της φωτιάς. Αποκλείστηκε η γύρω περιοχή.

Στις φλόγες τυλίχθηκε, το βράδυ της Τετάρτης, ένα εστιατόριο στη Μύκονο.

Τα αίτια της πυρκαγιάς στο κατάστημα, που βρίσκεται στην περιοχή Ορνός, παραμένουν αδιευκρίνιστα.

Οι πυροσβέστες που έσπευσαν για την κατάσβεσή της πυρκαγιάς είχαν δύσκολο έργο, καθώς σημειώνονταν εκρήξεις από φιάλες υγραερίου.

Η περιοχή αποκλείστηκε, ενώ αποπνιχτική ήταν η ατμόσφαιρα από το τεράστιο σύννεφο καπνού.

