Κορονοϊος – ΑΠΘ: Κρούσματα και αναστολή μαθημάτων στη Σχολή Θετικών Επιστημών

Η ανακοίνωση της Κομητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών, τα νέα κρούσματα κα η αναστολή των εκπαιδευτικών διαδικασιών.

Την αναστολή για αύριο Πέμπτη 14 Οκτωβρίου των εκπαιδευτικών διαδικασιών στο κεντρικό από τα κτίρια της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ, ανακοίνωσε η Κοσμητεία της Σχολής, αντιδρώντας στο ότι, όπως αναφέρει, «παρεμπoδίζεται ο έλεγχος των πιστοποιητικών και βεβαιώσεων στην είσοδο του κεντρικού κτιρίου της ΣΘΕ με φραστική βία αλλά και με απειλές σωματικής βίας προς τους υγειονομικούς ελεγκτές από συγκεκριμένες ομάδες ατόμων που αυτοπροσδιορίζονται ως σχήματα φοιτητών».

Στο μεταξύ το απόγευμα η Κοσμητεία ενημερώθηκε για την ύπαρξη δεύτερου κρούσματος κορονοϊού στο Τμήμα Μαθηματικών και το βράδυ για ένα κρούσμα στο Τμήμα Βιολογίας.

Από την πλευρά των φοιτητικών παρατάξεων στη ΣΘΕ που αντιδρούν στους ελέγχους των πιστοποιητικών διοργανώνεται αύριο κινητοποίηση στην κοσμητεία της σχολής και στο κτίριο διοίκησης.

