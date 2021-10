Φλώρινα

Κακοκαιρία “Μπάλλος” - Φλώρινα: Χιόνισε στο Νυμφαίο (εικόνες)

Στο Νυμφαίο ο υδράργυρος έπεσε στο μηδέν και το χιόνι έχει καλύψει τα πάντα...

Η κακοκαιρία «Μπάλλος» χτυπά τη χώρα, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις αλλά και χιόνια στην ορεινή Μακεδονία. Τα πρώτα χιόνια έπεσαν στη Φλώρινα.

Οι εικόνες από τη Βίγλα, το Πισοδέρι, το Νυμφαίο, η Δροσοπηγή και άλλες περιοχές στα λευκά είναι εντυπωσιακές.

Στα υπόλοιπα σημεία της Π.Ε. Φλώρινας βρέχει, σχεδόν ασταμάτητα, από χθες.

Φωτογραφίες: neaflorina.gr

