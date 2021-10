Τρίκαλα

“Μπάλλος” - Τρίκαλα: Έπεσαν βράχια - Χιόνισε στα ορεινά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η επέλαση της κακοκαιρίας «Μπάλλος» με βροχές και καταιγίδες συνεχίζεται και πλήττει πολλές περιοχές.

(εικόνα αρχείου)

Το πρώτο χιόνι έπεσε σήμερα στα ορεινά της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων και όπως δήλωσε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων, Χρήστος Μιχαλάκης, σε υψόμετρο πάνω από 1.500 μέτρα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η κακοκαιρία «Μπάλλος» δεν έχει δημιουργήσει -μέχρι στιγμής- προβλήματα στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων όσον αφορά τη στάθμη των υδάτων στα ποτάμια της περιοχής, εκτός από καταπτώσεις βράχων στο ορεινό οδικό επαρχιακό δίκτυο, που αντιμετωπίζονται από μηχανήματα της ΠΕ Τρικάλων.

Η επέλαση της κακοκαιρίας «Μπάλλος» με βροχές και καταιγίδες ξεκίνησε από τα ξημερώματα σε όλο το νομό Τρικάλων, με τον κρατικό μηχανισμό, τις δυνάμεις της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων και των Δήμων να είναι σε ετοιμότητα.

Επίσης, τα πρώτα χιόνια έπεσαν στη Φλώρινα. Στο Νυμφαίο ο υδράργυρος έπεσε στο μηδέν και το χιόνι έχει καλύψει τα πάντα.

Ειδήσεις σήμερα:

Πετρέλαιο θέρμανσης: πρεμιέρα με τιμές “φωτιά”

Επίθεση με βιτριόλι - Κατηγορούμενη: “Πήρα την ιδέα για το υγρό από την τηλεόραση”

“Το Πρωινό” - Πετράκος: Κάνω εμετό στη μούρη σας (βίντεο)