Κέρκυρα

“Μπάλλος” - Κέρκυρα: Ορμητικός χείμαρρος παρασύρει αυτοκίνητο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Απεγκλωβισμοί επιβατών από ΙΧ που ακινητοποιήθηκαν ή παρασύρθηκαν, μετά την υπερχείλιση ρέματος. Πλημμύρισαν σπίτια και δρόμοι.

Στον απεγκλωβισμό πολλών επιβατών ΙΧ αυτοκινήτων που ακινητοποιήθηκαν ή παρασύρθηκαν από την υπερχείλιση του ρέματος, μετά από τη σφοδρή βροχόπτωση που έπληξε το μεσημέρι την Κέρκυρα, προχώρησαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στη Μεσογγή και τα Μωραΐτικα.

Στην επιχείρηση διάσωσης συνέδραμαν, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, άνδρες της ΕΜΑΚ, καθώς και ένα ελικόπτερο του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας - Διάσωσης του αεροπορικού τομέα (ΕΚΣΕΔ /ΑΤ).

Ήδη, οι κλήσεις που δέχθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία του νησιού ξεπερνούν τις 300, ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες έχουν πλημμυρίσει και πολλά σπίτια στις συγκεκριμένες περιοχές, χωρίς να είναι γνωστός ακόμη ο αριθμός τους. Όπως αναφέρθηκε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ οδηγοί και επιβάτες που απεγκλωβίστηκαν από τα ΙΧ αυτοκίνητά του έχουν ήδη μεταφερθεί σε ασφαλή σημεία.

Η στιγμή που σταθμευμένο ΙΧ αυτοκίνητο παρασύρεται από τα ορμητικά νερά, στην Άνω Μεσσογγή, καταγράφηκε σε βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας μέσω των social media.

Συνεχίζεται η προέλαση της κακοκαιρίας “Μπάλλος”, η οποία έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα σε μεγάλο τμήμα της χώρας.

Βίντεο: Corfu TV News (YouTube)

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Πέμπτης

ΚΙΝΑΛ: Ο Κεγκέρογλου ανακοίνωσε την υποψηφιότητα του για Πρόεδρος

“Άγριες Μέλισσες”: Η άβολη συνάντηση Δρόσως - Κωνσταντή - Λευτέρη (βίντεο)