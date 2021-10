Κεφάλλονια

“Μπαλλός” – Ιθάκη: “Βούλιαξε” το νησί από την έντονη βροχόπτωση

Η δημοτική αρχή αποφάσισε να σπάσει το μουράγιο της παραλιακής για να πέσουν τα νερά στη θάλασσα.

Η κακοκαιρία «Μπάλλος» που πλήττει την χώρα μας, χτύπησε με έντονη βροχόπτωση το νησί της Ιθάκης, δημιουργώντας μεγάλα προβλήματα στο Βαθύ.

Η καταρρακτώδης βροχή που έπληξε το νησί, μετέτρεψε τους κεντρικούς δρόμους σε ορμητικούς χειμάρρους, ενώ πλημμύρισαν κατοικίες, μαγαζιά και αυτοκίνητα.

Η συσσώρευση υδάτων ήταν τόσο μεγάλη, που αναγκάστηκε η δημοτική αρχή, να σπάσει το μουράγιο της παραλιακής, για να πέσει το νερό στη θάλασσα.

Ο δήμαρχος του νησιού, Διονύσης Στανίτσας, σε μήνυμα του απευθύνει μήνυμα – έκκληση στους κατοίκους του νησιού να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν τις μετακινήσεις, ενώ έκανε λόγο και για κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

