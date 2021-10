Κεφάλλονια

“Μπάλλος” – Δήμαρχος Ιθάκης: Σπάσαμε τα πεζοδρόμια για να περάσει το νερό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Διονύσης Στανίτσας αναφέρθηκε στις ζημιές από την σφοδρή κακοκαιρία και έκανε λόγο για τεράστια ποσότητα νερού που έπεσε στο νησί.



Μεγάλα προβλήματα και ζημιές προκάλεσε στην Ιθάκη η κακοκαιρία «Μπάλλος» που πλήττει την χώρα.

Η καταρρακτώδης βροχή που έπληξε το νησί, μετέτρεψε τους κεντρικούς δρόμους σε ορμητικούς χειμάρρους, ενώ πλημμύρισαν κατοικίες, μαγαζιά και αυτοκίνητα.

Ο δήμαρχος του νησιού, Διονύσης Στανίτσας, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», αναφέρθηκε στις ζημιές από την έντονη βροχόπτωση που έπληξε το νησί.

«Σπάσαμε τα πεζοδρόμια για να περάσει το νερό», είπε και πρόσθεσε ότι δόθηκε μάχη για να απεγκλωβίσουν κατοίκους. Σημείωσε ακόμα ότι οι καταστροφές είναι μεγάλες και ότι το δημοτικό γήπεδο δεν υπάρχει, ενώ τόνισε ότι στο νησί έριξε τεράστια ποσότητα νερού.

Όπως είπε συνεργεία του Δήμου ξεκινούν να καθαρίσουν όσα φρεάτια μπορούν, ενώ ανέφερε ότι στο νησί μεταβαίνει κλιμάκιο της Πυροσβεστικής από την Αιτωλοακαρνανία.

Από την πλευρά του, ο έπαρχος Ιθάκης Θανάσης Λιβιτσάνης, επίσης μιλώντας στον ΑΝΤ1, τόνισε ότι την Ιθάκη μέσα σε λίγες ώρες έπεσε όσο νερί πέφτει όλο τον χρόνο.

Ειδήσεις σήμερα:

“Μπάλλος”: Άνοιξαν Κηφισός και παραλιακή - Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία

Κορονοϊός - ΕΟΔΥ: Rapid test δωρεάν την Παρασκευή σε 178 σημεία

“Μπάλλος” – Δήμαρχος Ιθάκης: Σπάσαμε τα πεζοδρόμια για να περάσει το νερό