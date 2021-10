Ηλεία

Έγκυος νεκρή σε τροχαίο στην Πύργου - Πατρών (βίντεο)

Οικογενειακή τραγωδία μετά από τρομακτικό τροχαίο. Πώς συνέβη το δυστύχημα. Ποια είναι η κατάσταση των τραυματιών.

Τροχαίο δυστύχημα με έναν νεκρό και τρεις τραυματίες σημειώθηκε λίγο πριν τις 7 το απόγευμα της Πέμπτης στον οικισμό Ψάρι κοντά στην Βάρδα.

Το τροχαίο συνέβη στην εθνική οδό Πύργου-Πατρών. Το αυτοκίνητο που επέβαινε η γυναίκα και είχε κατεύθυνση προς Πύργο, συγκρούστηκε μετωπικά με αντιθέτως κινούμενο φορτηγό το οποίο κατέληξε εκτός δρόμου.

Στο αυτοκίνητο επέβαινε μια τριμελής οικογένεια. Από το ΙΧ νεκρή ανασύρθηκε μια γυναίκα και τραυματίες το παιδί της και ο σύζυγός της.

Η μητέρα 26 χρονών που έχασε τη ζωή της ήταν έγκυος στον 6ο μήνα, ενώ ο σύζυγος μεταφέρθηκε στην Πάτρα σε κρίσιμη κατάσταση και το 5χρονο παιδί της οικογένειας διακομίσθηκε στο Καραμανδάνειο – Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών. Ο οδηγός του φορτηγού τραυματίστηκε ελαφρά από τη σύγκρουση.

Η οικογένεια κατάγεται από χωριό της Αμαλιάδας.

Πηγή: ilialive.gr

