Ηράκλειο

“Μπάλλος” – Κρήτη: Οι κεραυνοί έκαναν τη νύχτα... μέρα (εικόνες)

Με ισχυρές βροχοπτώσεις, κεραυνούς και καταιγίδες συνεχίζεται το κύμα κακοκαιρίας και στην ανατολική Κρήτη, το οποίο κορυφώθηκε λίγο μετά τις τέσσερις τα ξημερώματα.

Η ένταση του φαινομένου έως και τις πέντε το πρωί ήταν πρωτοφανής, χωρίς να καταγράφονται - όπως αποτυπώνεται μέχρι και αυτή την ώρα- εκτεταμένα προβλήματα.

Στην Πυροσβεστική Υπηρεσία και την Αστυνομία υπήρξαν κλήσεις για κοπές δέντρων από τη σφοδρότητα του φαινομένου, ενώ σε εγρήγορση βρίσκονται Περιφέρεια και Δήμοι για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που θα προκύψουν στη διάρκεια της ημέρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, σε πολλές περιοχές της Κρήτης οι δρόμοι μετατράπηκαν και χειμάρρους ενώ έχουν σημειωθεί 7 κοπές δέντρων στην πόλη του Ηρακλείου λόγω των ισχυρών ανέμων θέτοντας σε «συναγερμό» την Πυροσβεστική η οποία ωστόσο δεν χρειάστηκε να προχωρήσει σε απάντληση υδάτων. Επίσης το βράδυ, κυρίως στο Ρέθυμνο και τους δήμους Φαιστού, Μινώα Πεδιάδος και Βιάννου πλημμύρησαν δρόμοι ενώ σημειωθήκαν και κατολισθήσεις.

Επίσης στη Βιάννο οι κάτοικοι δεν έχουν εδώ και ώρες ηλεκτρικό ρεύμα. Αντιστοιχα προβλήματα ηλεκτροδότησης καταγράφονται και σε άλλες περιοχές, όπως στου Κοκκίνη Χάνι στο Ηράκλειο όπου οι κάτοικοι αναφέρουν ότι είναι χωρίς ρεύμα από τις 4 τα ξημερώματα.

Τα ξημερώματα τα έντονα καιρικά φαινόμενα εμφανίστηκαν και στο Ηράκλειο όπου ο ουρανός άστραψε με αρκετούς πολίτες να επικοινωνούν τις εικόνες αυτές μέσω των social media.

Πηγή: cretapost.gr, Nikos Maurakis, Γιωργος Ξωχακης