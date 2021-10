Θεσσαλονίκη

“Μπάλλος” - Θεσσαλονίκη: Τροχαία και κλειστοί δρόμοι λόγω κακοκαιρίας

"Έβρεξε" προβλήματα στη Θεσσαλονίκη. Τροχαία, τραυματισμοί και κλειστοί δρόμοι.

Η κακοκαιρία "Μπάλλος" προκάλεσε τεράστια προβλήματα και στη Θεσσαλονίκη.

Λόγω της βροχόπτωσης και της ολισθηρότητας των δρόμων καταγράφηκαν από νωρίς τροχαία ατυχήματα σε διάφορα σημεία του πολεοδομικού συγκροτήματος.

Πιο χαρακτηριστική είναι η περίπτωση Ι.Χ. αυτοκινήτου που ξέφυγε από την πορεία του καθώς κινούταν στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, πέφτοντας πάνω σε πέντε σταθμευμένα οχήματα. Ο οδηγός του τραυματίστηκε και παραλήφθηκε από ασθενοφόρο.

Στο μεταξύ, κλειστή είναι η οδός Εθν. Αντιστάσεως, στο Βότσι Καλαμαριάς, όπου νωρίτερα το πρωί υποχώρησε τμήμα του οδοστρώματος με αποτέλεσμα να ανοίξει τρύπα και να πέσει μέσα το μπροστινό μέρος ιδιωτικού λεωφορείου, που ήταν ακινητοποιημένο, μεταφέροντας εργαζόμενους επιχείρησης.

Η Τροχαία αποφάσισε να διακόψει την κυκλοφορία όλων των οχημάτων επί της Εθν. Αντιστάσεως, από τη συμβολή της με την Περιφερειακή Οδό έως τη συμβολή της με την οδό Αιγαίου, ενώ η κίνηση εκτρέπεται από το ύψος του Φοίνικα μέσω της Περιφερειακής Οδού και της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Νέων Μουδανιών.

Στο σημείο όπου σημειώθηκε η καθίζηση βρέθηκε γερανοφόρο όχημα, που απομάκρυνε το λεωφορείο. Ευτυχώς, από το συγκεκριμένο περιστατικό δεν σημειώθηκε τραυματισμός και οι περίπου 15 εργαζόμενοι κατέβηκαν μόνοι τους από το όχημα.

