Φωτιά στο Ηράκλειο

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πυροσβεστικής Υπηρεσία μετά από πυρκαγιά στο πολύπαθο Ηρακλείου Κρήτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες στο χωριό Γαλίφα.

Στον σημείο επιχειρούν 6 οχήματα με 15 πυροσβέστες. Μέχρι στιγμής από τη φωτιά δεν κινδυνεύουν σπίτια, ενώ λόγω της έντονης βροχόπτωσης των τελευταίων ημερών, το μέτωπο της πυρκαγιάς κινείται αργά.

Στην περιοχή πνέουν θυελλώδεις άνεμοι που δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών.

