Ρόδος - 8χρονη: Ο παππούς έδωσε ανωμοτί κατάθεση

Κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, ο παππούς του κοριτσιού κλήθηκε να απαντήσει σε μια σειρά από ερωτήσεις που αφορούσαν την κακοποίηση του παιδιού.

Κατάθεση, ως ύποπτος για κατηγορούμενος, έδωσε το απόγευμα της Πέμπτης ενώπιον αξιωματικού της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου, κατόπιν παραγγελίας της Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Ρόδου, ο παππούς του 8χρονου παιδιού. Ο παππούς του παιδιού δεν είχε καταθέσει στο πλαίσιο της προανάκρισης και ούτε υπήρχε παραγγελία για την λήψη καταθέσεως από εκείνον.

Κλήθηκε να απαντήσει σε μια σειρά από ερωτήσεις που αφορούσαν στην κακοποίηση του παιδιού και αρνήθηκε κατηγορηματικά την οποιανδήποτε σχέση, επισημαίνοντας τόσο ο ίδιος όσο και σε καταθέσεις τους η σύζυγος του, η κόρη του αλλά και τα άλλα δύο παιδιά, ότι έχει αναλάβει ουσιαστικά την ανατροφή τους και ότι υπήρξε αυστηρός έναντι της 8χρονης.

Ο παππούς, στην ανωμοτί κατάθεσή του, πιθανολόγησε ότι δράστης είναι ο σύντροφος της κόρης του, αφήνοντας μάλιστα και υπονοούμενα για το ίδιο του το παιδί. Ισχυρίστηκε ειδικότερα ότι θα μπορούσε όλη η υπόθεση να έχει μεθοδευτεί από το ζευγάρι για να τους αφαιρεθεί η επιμέλεια των παιδιών και να ανατεθεί στον ναυτικό πατέρα τους.

Σε κάθε περίπτωση, η συγκεκριμένη κατάθεση χωρίς όρκο όσο και οι ένορκες καταθέσεις που έχουν ληφθεί, θα αξιολογηθούν αρμοδίως από την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ρόδου, η οποία ενημερώθηκε πλήρως για τα στοιχεία της δικογραφίας και παρήγγειλε, νέες ανακριτικές πράξεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατόπιν εγγράφου αιτήματος του ιατροδικαστή θα διενεργηθεί συμπληρωματική έρευνα από τον ίδιο αλλά και γυναικολογική, μικροβιολογική και ψυχιατρική εξέταση στο παιδί. Υπενθυμίζεται ότι από την ιατροδικαστική εξέταση των υπολοίπων παιδιών δεν βρέθηκαν στοιχεία υποδηλωτικά κακοποίησης.

Σε ό,τι αφορά το 8χρονο παιδί, ο ιατροδικαστής παρέδωσε αρμοδίως αναλυτική έκθεση περιγραφής των ευρημάτων στην οποία πιθανολογείται ο τρόπος προκλήσεώς τους, χωρίς να προκύπτει με βεβαιότητα σεξουαλική κακοποίηση.

Καθίσταται σαφές ότι δεν θα υπάρξει σαφής ένδειξη έως τα μέσα της προσεχούς εβδομάδας.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης έχουν καταθέσει η 33χρονη μητέρα του 8χρονου παιδιού, ο σύντροφός της με καταγωγή από τον Πόντο, η γιαγιά του αλλά και τα δύο ακόμη κορίτσια της, ηλικίας 10 και 12 ετών, παρουσία παιδοψυχολόγου.

Σημειώνεται ότι έχει προκύψει και από καταθέσεις ότι η κακοποίηση που υπέστη το παιδί προήλθε από κάποιο αντικείμενο, που το ίδιο περιέγραψε ότι μοιάζει με «μαχαίρι» στην κατάθεση που έδωσε παρουσία παιδοψυχολόγου.

Η παιδοψυχολόγος έχει αποφανθεί, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ότι το παιδί έχει νοητική υστέρηση και το τοποθετεί ως προς την αντίληψη του στην ηλικία των 3,5 ετών.

Αξιολογείται αρμοδίως πληροφορία που θέλει τον ένα εκ των αδελφών του 8χρονου παιδιού να έχει βίντεο σε κινητό τηλέφωνο στο οποίο φέρεται να χτυπά το παιδί ο παππούς του.

Τα δύο του αδέλφια εξεταζόμενα, παρουσία παιδοψυχολόγου, εξέφρασαν σύμφωνα με τις πληροφορίες την στεναχώρια τους για το γεγονός ότι δεν βρίσκονται μαζί με τους παππούδες τους, επεσήμαναν ότι ο παππούς τους είναι αυστηρός, αλλά τους αγαπά και απέκλεισαν οιαδήποτε υποψία για τέλεση αδικημάτων εντός του στενού κύκλου της οικογενείας.

Η μητέρα του παιδιού, που υπέστη ανελέητο bullying όταν διέρρευσαν τα στοιχεία της ταυτότητάς της και οι λογαριασμοί της στα social media και διαπιστώθηκε ότι είχε αναρτήσει φωτογραφικό υλικό με «προκλητικό» περιεχόμενο έκλεισε τους λογαριασμούς της το βράδυ της Πέμπτης.

Η 33χρονη κατέθεσε ότι η ίδια και ο σύντροφός της δεν εργάζονται και παραμένουν στην οικία τους, πάνω από την οικία των παππούδων των παιδιών και γονέων της, με τα παιδιά. Τόνισε ότι απουσιάζει μόνο για να μεταβεί σε σούπερ μάρκετ και για άλλες εργασίες και τα παιδιά μένουν με τους γονείς της που την συνδράμουν. Επιβεβαιώθηκε εξάλλου και η προχθεσινή πληροφορία της “Δημοκρατικής”, σύμφωνα με την οποία όταν έμαθε από την κόρη για τον τραυματισμό της στα γεννητικά όργανα πριν μια εβδομάδα και είδε κάποια σημάδια, τράβηξε μια φωτογραφία και την απέστειλε σε φίλη της για να την συμβουλευτεί.

Δύο μέρες μετά βρήκε την αστυνομία στην οικία της και όπως τόνισε δεν γνωρίζει οτιδήποτε που σχετίζεται με κακοποίηση του παιδιού.

Ο σύντροφός της αλλά και η μητέρα της ομοίως δεν συνεισέφεραν κάτι νεότερο στην έρευνα και δηλώνουν ομοίως άγνοια για την κακοποίηση του παιδιού.

