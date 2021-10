Άγιο Όρος

“Μπάλλος” - Αγνοούμενοι στο Άγιον Όρος: Επιχείρηση της ΕΜΑΚ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ομάδα προσκυνητών, παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, επιχείρησε να ανέβει στον Άθωνα. Έχασαν τον προσανατολισμό τους.

Επιχείρηση ανεύρεσης δύο ατόμων που χάθηκαν στο Άγιον Όρος πραγματοποιεί από το πρωί η Πυροσβεστική. Η υπηρεσία ειδοποιήθηκε περίπου στις 6 το πρωί για τον αποπροσανατολισμό δύο ατόμων και στο σημείο έχουν ήδη μεταβεί 8 πυροσβέστες με μέλη της Ορειβατικής Ομάδας Έρευνας - Διάσωσης (Ο.Ο.Ε.Δ.) της 2ης ΕΜΑΚ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του voria.gr, ομάδα Ουκρανών προσκυνητών, παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες και την αδιάκοπη βροχόπτωση, επιχείρησε να ανέβει χθες στο όρος Άθωνα. Όπως ανέφεραν οι ίδιοι, δύο από τα μέλη της ομάδας έχουν χαθεί.

Το σήμα που έλαβε η Πυροσβεστική αφορούσε δύο άτομα που έχουν αποπροσανατολιστεί, στο όρος Άθως, πλησίον της Μονής Αγίου Παύλου.

Επιχειρούν στον Άθωνα δυνάμεις της ΕΛΑΣ και της Πυροσβεστικής και συγκεκριμένα 8 στελέχη: 4 ορειβάτες της 2ης ΕΜΑΚ και 4 πυροσβέστες από Σταθμούς της Χαλκιδικής.

Σε εξέλιξη επιχείρηση ανεύρεσης 2 αποπροσανατολισμένων ατόμων στο Όρος Άθως στο Άγιο Όρος. Επιχειρούν 8 #πυροσβέστες με ομάδα Ο.Ο.Ε.Δ. της 2ης ΕΜΑΚ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 16, 2021

Ο αναπληρωτής διοικητής του Αγίου Όρους, Αρίστος Κασμίρογλου, τόνισε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Πρωινοί Τύποι” ότι «δεν είναι επιτρεπτό με τέτοιες καιρικές συνθήκες να γίνονται τέτοια εγχειρήματα», εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα να βρεθούν σώοι οι αγνοούμενοι.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Σαρηγιάννης: πάνω από 5000 κρούσματα ημερησίως, αν...

Ρόδος - 8χρονη: Ο παππούς έδωσε ανωμοτί κατάθεση

Στεφανία Τζαφέρη: Άγριος ξυλοδαρμός της γνωστής food blogger