Θεσσαλονίκη

Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ο οδηγός που παρέσυρε κοριτσάκι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι αστυνομικοί έφθασαν στα ίχνη του δράστη και προχώρησαν στη σύλληψη του.

(φωτογραφία αρχείου)

Ογδοντάχρονος ήταν ο δράστης της παράσυρσης και εγκατάλειψης 8χρονου κοριτσιού, το μεσημέρι της Παρασκευής, στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης.

Η 8χρονη τραυματίστηκε ελαφρά από τη σύγκρουση και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο “Γεννηματάς”.

Ο 80χρονος οδηγός εντοπίστηκε και συνελήφθη χθες το βράδυ, έπειτα από έρευνα των αστυνομικών.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά σε διαμέρισμα σήμανε συναγερμό

Δένδιας στο Associated Press: Η δέσμευση των ΗΠΑ και το “όραμα” της Τουρκίας (βίντεο)

Κορονοϊός - Εξαδάκτυλος στον ΑΝΤ1: Θα συναντηθούμε όλοι με τον ιό