Άγιο Όρος

“Μπάλλος” - Αγνοούμενοι στο Άγιον Όρος: Και ελικόπτερο στην έρευνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό των δύο προσκυνητών στο Άγιο Όρος. Συνεχίζεται η έρευνα για την ανεύρεσή τους.

Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό δύο ατόμων που χάθηκαν στο Άγιον Όρος.

Από το πρωί στήθηκε επιχείρηση ανεύρεσής τους από την Πυροσβεστική και την ΕΜΑΚ, ενώ στην επιχείρηση έρευνας έχει προστεθεί και ένα ελικόπτερο.

Πρόκειται για δύο Ουκρανούς προσκυνητές, μέλη μιας 9μελούς ομάδας ομοεθνών τους που τα ίχνη τους χάθηκαν στους πρόποδες του όρους Άθω. Αποκόπηκαν από την ομάδα σε μια πεζοπορία και έκτοτε αγνοούνται.

Το θετικό είναι ότι σήμερα επικρατούν ήπιες καιρικές συνθήκες, που επιτρέπουν τη συνέχιση της έρευνας χωρίς προβλήματα.

Ο αναπληρωτής διοικητής του Αγίου Όρους, Αρίστος Κασμίρογλου, τόνισε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Πρωινοί Τύποι” ότι «δεν είναι επιτρεπτό με τέτοιες καιρικές συνθήκες να γίνονται τέτοια εγχειρήματα», εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα να βρεθούν σώοι οι αγνοούμενοι.





Ειδήσεις σήμερα:

Δένδιας - Μπλίνκεν: με “βαριά” ατζέντα η πρώτη συνάντηση

“Μπάλλος” - Νέα Φιλαδέλφεια: τι λένε οι μαθητές για την “γέφυρα” με τα θρανία

Επίδομα θέρμανσης: Πριν τα Χριστούγεννα η καταβολή του μεγαλύτερου τμήματος