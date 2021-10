Θεσσαλονίκη

Κακοκαιρία “Μπάλλος” - Καλαμαριά: Δέντρο έπεσε πάνω σε πολυκατοικία

Οι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή προκάλεσαν την πτώση του δέντρου.

Δέντρο έπεσε πάνω σε πολυκατοικία στο κέντρο της Καλαμαριάς, γεγονός που προκάλεσε την επέμβαση της πυροσβεστικής, της αστυνομίας και της αντιδημαρχίας καθαριότητας του Δήμου.

Όλα αυτά εξελίχθηκαν αργά το απόγευμα στη συμβολή των οδών Μητροπολίτου Χρυσάνθου και Κωφίδου, όπου λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή προκάλεσαν την πτώση του.

Λίγο αργότερα το δέντρο κόπηκε και απομακρύνθηκε. Από την πτώση δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

Νωρίτερα, σύμφωνα με νέα ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην προέκταση της οδού Μ. Αλεξάνδρου, από Σίνδο προς Βιολογικό και από την προέκταση Πόντου προς Σίνδο λόγω υπερχείλισης του Γαλλικού ποταμού.

Επιπλέον, η διακοπή κυκλοφορίας συνεχίζεται στην επαρχιακή οδό Λαγκαδικίων- Σχολαρίου στο ύψος του 3ου χλμ λόγω υπερχείλισης χειμάρρου, στο 1ο χλμ Λαγκαδά – Ηρακλείου, στο 1ο χλμ αγροτικής ασφαλτοστρωμένης οδού Λαγκαδά – Ασσήρου και στην Ε.Ο. Πενταλόφου – Σίνδου (Θέση Βουστάσια).

Φωτό: thestival.gr

