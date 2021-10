Χανιά

Χανιά: Ο Φάρος “βεβηλώθηκε” με γκράφιτι (εικόνες)

Άμεση ήταν η αντίδραση των τοπικών Αρχών, που έσπευσαν να καθαρίσουν το μνημείο.

Εύλογες αντιδράσεις προκάλεσε η “βεβήλωση” με γκράφιτι του Ενετικού Φάρου των Χανίων.

«Όχι ρε παιδιά… και εμένα μου αρέσει το graffiti αλλά όχι σε ιστορικά μνημεία», έγραψε ο φωτογράφος Παύλος Μπουζάκης, που δημοσιοποίησε τις σχετικές εικόνες μέσω των social media, το πρωί του Σαββάτου.

Άμεσα αντέδρασαν οι τοπικές Αρχές, καθώς συνεργείο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου έσπευσε να καθαρίσει το μνημείο.

Ο δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, δήλωσε:

«Το σύμβολο των Χανίων μουτζουρωμένο, βεβηλωμένο από κάποιον ή κάποιους που δεν εννοούν να καταλάβουν ότι δεν ασκούν καμία μορφή τέχνης και κυρίως ότι δεν εκπροσωπούν, ούτε εκφράζουν κανέναν στη μανία της καταστροφής τους.

Όλα τα σπουδαία τοπόσημα και μνημεία της πόλης που επανειλημμένως βεβηλώνονται, στο τέλος της ημέρας τα επαναφέρουμε στην αρχική τους κατάσταση. Πρέπει όμως κάποια στιγμή να απαλλαγούμε μια και καλή από συμπεριφορές και νοοτροπίες, που μόνο κακό κάνουν στον τόπο μας.

Από το πρωί έχει ενημερωθεί το Λιμεναρχείο Χανίων, ώστε να βρεθούν και να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι ανάλογα.

Γιατί είναι χρέος όλων μας να προστατέψουμε και να διατηρήσουμε τα ιστορικά κληροδοτήματα του τόπου μας και να παραδώσουμε τα μνημεία μας άθικτα στις επόμενες γενιές».

