Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε ληστή με όπλο ρέπλικα

Στο όχημα του 30χρονου βρέθηκε κρυμμένο ένα πιστόλι απομίμησης τύπου ρέπλικα, το οποίο χρησιμοποίησε για την τέλεση των ληστειών.

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται 30χρονος ο οποίος “χτυπούσε” καταστήματα ψιλικών στην ανατολική Θεσσαλονίκη, υπό την απειλή όπλου τύπου ρέπλικα.

Μάλιστα, η σύλληψη στο πλαίσιο του αυτοφώρου 30χρονου Έλληνα για ληστεία σε κατάστημα ψιλικών στην περιοχή της Ανάληψης και η επισταμένη έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Ασφαλείας Χαριλάου-Αναλήψεως, οδήγησε στην εξιχνίαση τριών ακόμη περιπτώσεων ληστειών σε καταστήματα ψιλικών.

Συγκεκριμένα, ο προαναφερόμενος πρωινές ώρες χθες (15-10-2021) εισήλθε σε κατάστημα ψιλικών στην περιοχή της Ανάληψης και με την απειλή πιστολιού αφαίρεσε χρηματικό ποσό, πλην όμως συνελήφθη άμεσα από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας.

Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι, ο συλληφθείς, εντός του Οκτωβρίου, προέβη σε δύο ακόμη περιπτώσεις ληστειών και μία απόπειρα ληστείας σε καταστήματα ψιλικών στην ανατολική Θεσσαλονίκη, με την απειλή πιστολιού, από τα οποία αφαίρεσε χρηματικά ποσά.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο όχημα του 30χρονου βρέθηκε κρυμμένο ένα πιστόλι απομίμησης τύπου ρέπλικα, το οποίο χρησιμοποίησε για την τέλεση των ληστειών.

Επιπλέον, στην οικία του συλληφθέντα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 20 πακέτα τσιγάρα, τα οποία δε διέθεταν την ειδική ταινία φόρου κατανάλωσης του Ελληνικού Δημοσίου.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

