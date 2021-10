Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη με πιστοποιητικό εμβολιασμού... άλλου

Σαρωτικοί είναι οι έλεγχοι της Ελληνικής Αστυνομίας για να διαπιστωθεί αν τηρούνται τα μέτρα για τον κορονοϊό.

Στο Κορδελιό συνελήφθη προσωρινά υπεύθυνος καταστήματος, ίντερνετ καφέ, καθώς εξυπηρετούσε ανεμβολίαστους.

Για τον ίδιο λόγο συνελήφθη ιδιοκτήτης καφέ μπαρ στη Χαριλάου.

Αυτό που ξάφνιασε ωστόσο τους αστυνομικούς, ήταν ο πελάτης ενός άλλου καταστήματος. Όταν του ζήτησαν πιστοποιητικό εμβολιασμού, εκείνος το έδειξε, ωστόσο διαπιστώθηκε ότι έφερε πιστοποιητικό εμβολιασμού άλλου προσώπου και γι’ αυτό το λόγο συνελήφθη.

Σε βάρος των τριών συλληφθέντων βεβαιώθηκαν και τα σχετικά διοικητικά πρόστιμα.

πηγή: thestival.gr

