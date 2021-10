Ηράκλειο

Ηράκλειο: Αναστάτωση σε κρουαζιερόπλοιο λόγω δύο ασθενών

Αρχικά μεταφέρθηκαν στο ΠΑΓΝΗ και μετά στο «Ασκληπιείον».

Αναστάτωση προκλήθηκε στο κρουαζιερόπλοιο «Mein Schiff 5» όταν δύο άτομα αρρώστησαν.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, όταν το κρουαζιερόπλοιο βρισκόταν 20 ναυτικά μίλια ανοιχτά του Ηρακλείου μία 84χρονη τουρίστρια αλλά και ένας 31χρονος μέλος του πληρώματος αισθάνθηκαν έντονη αδιαθεσία με αποτέλεσμα να χρειαστεί άμεσα να μεταφερθούν σε νοσοκομείο.

Ο καπετάνιος ενημέρωσε το λιμεναρχείο Ηρακλείου και «έδεσε» το πλοίο στο λιμάνι όπου περίμεναν δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Τα ασθενοφόρα παρέλαβαν τους δύο ασθενείς και τους μετέφεραν αρχικά στο ΠΑΓΝΗ και στη συνέχεια στο «Ασκληπιείον».

