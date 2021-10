Ηράκλειο

Ηράκλειο: Άγριο ξύλο σε κρεοπωλείο

Η τιμή του κρέατος προκάλεσε τη διαμαρτυρία του πελάτη, αλλά η συνέχεια ήταν απίστευτη!

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε χθες σε κρεοπωλείο του Ηρακλείου με «πρωταγωνιστή» τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης και έναν πελάτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν το μεσημέρι του Σαββάτου όταν ένας 46χρονος άνδρας πήγε σε γνωστό κρεοπωλείο της πόλης προκειμένου να αγοράσει κρέας.

Αφού επέλεξε το κομμάτι που ήθελε πήγε στο ταμείο όπου, σύμφωνα με την καταγγελία, διαπίστωσε ότι η τιμή ήταν αρκετά αυξημένη από αυτήν που ανέγραφε το ταμπελάκι στην βιτρίνα.

Ο ίδιος έκανε τα παράπονά του στον 39χρονο ιδιοκτήτη λέγοντας πως τελικά δεν θα το αγοράσει και έφυγε από το κατάστημα πηγαίνοντας προς το αυτοκίνητό του.

Ο 39χρονος εμφανώς οργισμένος ακολούθησε τον 46χρονο και του επιτέθηκε την ώρα που πήγε να μπει στο αυτοκίνητό του.

Μάλιστα, του έριξε γροθιές στο κεφάλι ενώ έσπρωξε με βία την πόρτα του αυτοκινήτου και του «έπιασε» το πόδι με αποτέλεσμα ο 46χρονος να υποστεί κάταγμα. Παράλληλα, προκάλεσε και αρκετές υλικές ζημιές στο αυτοκίνητο.

Ο 46χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ενώ ειδοποίησε την αστυνομία καταθέτοντας μήνυση εναντίον του κρεοπώλη.

