Ηράκλειο: Φύτεψε δενδρύλλια κάνναβης σε αυλή σπιτιού

Σε έρευνα στο σπίτι του βρέθηκαν 2 μαχαίρια και μια κουκούλα full face.

Στη σύλληψη ενός 21χρονου προχώρησαν οι αστυνομικοί του τμήματος Αρχανών Αστερουσίων για καλλιέργεια κάνναβης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συλληφθείς χρησιμοποιούσε ως χώρο για την καλλιέργεια την αυλή ενός ακατοίκητου σπιτιού σε κωμόπολη του νομού Ηρακλείου.

Η πληροφορία αυτή έγινε γνωστή στο ΑΤ Αρχανών Αστερουσίων άνδρες του οποίου παρακολουθούσαν ποιος μπαινοβγαίνει στο χώρο.

Είδαν τον 21χρονο ο οποίος διαμένει σε κοντινή απόσταση και τον συνέλαβαν μόλις έβγαινε από εκεί. Εντόπισαν επίσης 2 δενδρύλλια ύψους 1,5 μέτρου.

Σε έρευνα στο σπίτι του βρέθηκαν 2 μαχαίρια και μια κουκούλα full face. Ο συλληφθείς δήλωσε άνεργος και ότι τα δενδρύλλια τα είχε για προσωπική χρήση.

