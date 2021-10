Θεσπρωτία

Θεσπρωτία: καταδίωξη και εντοπισμός μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών (εικόνες)

Μεγάλη ποσότητα κάνναβης και όχι μόνο, εντοπίστηκε σε έλεγχο των Αρχών στην Ήπειρο.

Μεγάλη ποσότητα ινδικής κάνναβης, 256 κιλά, κατασχέθηκε μετά από αστυνομική καταδίωξη στα παράλια της Θεσπρωτίας χθες το μεσημέρι ,ενώ έγιναν και δύο συλλήψεις.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την αποτροπή εισαγωγής στη χώρα και διακίνησης ναρκωτικών, οι αστυνομικοί εντόπισαν κοντά στην Πάργα αυτοκίνητο, ο οδηγός του οποίου δεν σταμάτησε στο σήμα των αστυνομικών για έλεγχο, ανέπτυξε ταχύτητα και επιχείρησε να διαφύγει.

Ακολούθησε καταδίωξη και τελικά το όχημα ακινητοποιήθηκε σε περιοχή της Πρέβεζας, όπου συνελήφθη ο οδηγός.

Στο εσωτερικό του οχήματος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 8 ταξιδιωτικοί σάκοι, που περιείχαν συνολικά 42 δέματα με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 256 κιλών και 310 γραμμαρίων.

Επιπλέον, κατασχέθηκαν το όχημα καθώς και δύο συσκευασίες με ηρωίνη συνολικού βάρους 6,9 γραμμαρίων, που βρέθηκαν στην κατοχή και το σπίτι του οδηγού.

Για την εμπλοκή του στην υπόθεση συνελήφθη σε περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αμφιλοχίας, ο ιδιοκτήτης του οχήματος.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων, σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή, μεταφορά και διακίνηση ναρκωτικών. Προανάκριση για την υπόθεση, διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηγουμενίτσας.

