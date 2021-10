Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Εκτροχιασμός αμαξοστοιχίας

Εκτροχιασμός μηχανής επιβατικής αμαξοστοιχίας σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, στην περιοχή του Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης, κοντά στις αποβάθρες επιβίβασης και αποβίβασης επιβατών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αμαξοστοιχία 3590, με αφετηρία τη Λάρισα, έφτανε στον τελικό προορισμό της, τη Θεσσαλονίκη, όταν στις 12.22 και λίγο πριν την ολοκλήρωση του ταξιδιού, οι μπροστινοί τροχοί της βγήκαν εκτός γραμμής, για άγνωστη μέχρι αιτία.

Όλοι οι επιβάτες και το προσωπικό της αμαξοστοιχίας είναι καλά στην υγεία τους. Τα αίτια του ατυχήματος ευνώνται και, σύμφωνα με πληροφορίες, το σχετικό πόρισμα αναμένεται να εκδοθεί στα αμέσως επόμενα 24ωρα, πιθανώς και αύριο Δευτέρα.

Ευθύνες στην κυβέρνηση και στη διοίκηση του ΟΣΕ για τον εκτροχιασμό της αμαξοστοιχίας αποδίδουν ο τομεάρχης Μεταφορών και Υποδομών του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς και ο αναπληρωτής, Χρήστος Γιαννούλης. "Ο χθεσινός εκτροχιασμός επιβεβαιώνει:την έλλειψη συντήρησης των γραμμών εδώ και δύο χρόνια, την πλήρη εγκατάλειψη του σιδηρόδρομου από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, τον εμπαιγμό του κ. Καραμανλή, που αρέσκεται σε μονότονα επαναλαμβανόμενες εξαγγελίες, αλλά όχι έργα" αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους.

Αναφέρουν ότι "χθες το βράδυ, για μια ακόμα φορά, ο μηχανοδηγός έσωσε την κατάσταση. Αντέδρασε άμεσα και σωτήρια για τους επιβάτες" και προσθέτουν ότι "μετρήσαμε ένα ακόμα συμβάν από αυτά που συμβαίνουν ανά δύο ή τρεις ημέρες σε όλη τη χώρα". Ακολούθως ρωτούν: "πόσους εκτροχιασμούς θα μετρήσουμε πριν ο ΟΣΕ και η κυβέρνηση πράξουν το καθήκον τους και επανεκκινήσουν τη συντήρηση του δικτύου, πριν συμβεί κάποιο πιο σοβαρό ατύχημα; Αναμένουμε απαντήσεις και όχι μεγαλοστομίες για το Ευρωπαϊκό Έτος Σιδηροδρόμων".

