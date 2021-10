Κοζάνη

Κοζάνη: Ελικόπτερο προσγειώθηκε σε χωράφι! (εικόνες)

Το ελικόπτερο συνάντησε πυκνή νέφωση και ο πιλότος μετά από συνεννόηση αποφάσισε να κατευθυνθεί προς το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης.

Σε αγροτική έκταση κοντά στο κτήριο του Συνεταιρισμού Κροκοπαραγγωγών Κοζάνης, ανάμεσα στο δημοτικό διαμέρισμα Κρόκου και Καρυδίτσας, προσγειώθηκε ελικόπτερο στο οποίο επέβαιναν τρία άτομα.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), το ιδιωτικό ελικόπτερο απογειώθηκε από την Αθήνα με τρεις επιβαίνοντες. Σύμφωνα με το σχέδιο πτήσης που είχε καταθέσει, το ελικόπτερο θα πραγματοποιούσε ιδιωτική πτήση προς την Κέρκυρα ακολουθώντας την διαδρομή από Κορινθιακό και Ιόνιο πέλαγος με εναλλακτικά αεροδρόμια σε περίπτωση προβλήματος Ζάκυνθο και Κεφαλονιά.

Λίγο μετά την απογείωση ο πιλότος του ελικοπτέρου ζήτησε από τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας να αλλάξει την διαδρομή προς Κέρκυρα και να κατευθυνθεί στο νησί από Τανάγρα, Αλμυρό και Μετέωρα ακολουθώντας διαδρομή από την ηπειρωτική χώρα και όχι παραθαλάσσια όπως αρχικά είχε δηλωθεί. Όταν η πτήση έφτασε στον ορεινό όγκο της Πίνδου ο πιλότος επικοινώνησε με τους ελεγκτές και ενημέρωσε ότι θα κατευθυνθεί στην Θεσσαλονίκη λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Στη διαδρομή προς την Θεσσαλονίκη ο χειριστής του ελικοπτέρου προσγειώθηκε σε πεδίο προσγείωσης στην περιοχή της Κοζάνης καθώς βρέθηκε σε φάση ανάγκης λόγω ένδειξης ότι τελειώνουν τα καύσιμα. Όταν ολοκληρώθηκε ο ανεφοδιασμός του ελικοπτέρου με καύσιμα η πτήση συνεχίστηκε προς Θεσσαλονίκη όπου και προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Βίντεο, φωτό: kozanimedia.gr

