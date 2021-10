Αχαΐα

Αχαϊα: Πήγαινε να αρραβωνιαστεί και βρέθηκε... στο αστυνομικό τμήμα

Αντί για βέρα του πέρασαν χειροπέδες. Το λάθος που του άλλαξε τα σχέδια.

Στα κρατητήρια του Τμήματος Ασφάλειας Αιγίου οδηγήθηκε νεαρός το απόγευμα του Σαββάτου για ένα τσιγάρο χασίς.

Και μπορεί το άκουσμα της είδησης αρχικά να προκαλεί ερωτήματα, όμως σύμφωνα με πληροφορίες το τσιγάρο που άναψε, «μύρισε» στους αστυνομικούς που βρισκόταν σε ΣΕΑ της Εθνικής Οδού Πατρών – Κορίνθου.

Οι αστυνομικοί βρήκαν και κατάσχεσαν μικροποσότητα κάνναβης (3 γραμμάρια) και ένα πτυσσόμενο γκλομπ.

Ο συλληφθείς ταξίδευε με το υπεραστικό ΚΤΕΛ από την Αθήνα στα Γιάννενα. Το λεωφορείο έκανε την προγραμματισμένη στάση στον αυτοκινητόδρομο εντός ορίων της Αιγιάλειας. Οι περίπου 25 επιβάτες μεταξύ των οποίων και ο νεαρός αποβιβάστηκαν. Εκείνος βρήκε την ευκαιρία να ανάψει το τσιγαριλίκι για να «ξεχαρμανιάσει», κίνηση που αποδείχθηκε «μοιραία».

Κατά τη σύλληψή του, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Πελοπόννησος», φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς, πως θα έπρεπε να μεταβεί άμεσα στην πόλη των Ιωαννίνων, καθώς το βράδυ επρόκειτο να αρραβωνιαστεί!

