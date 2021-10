Ηράκλειο

Ηράκλειο: Απείλησε υπαλλήλους καθαριότητας και τους πέταξε δυναμιτάκι!

Το απίστευτο περιστατικό έγινε χθες το βράδυ σε κεντρική λεωφόρο του Ηρακλείου.

Στη σύλληψη ενός 37χρονου Ηρακλειώτη προχώρησαν οι αστυνομικοί καθώς ο συλληφθείς είχε προηγουμένως απειλήσει υπαλλήλους καθαριότητας, ενώ πέταξε κι ένα δυναμιτάκι προς το μέρος τους!

Οι δύο υπάλληλοι της καθαριότητας, ένας άνδρας και μια γυναίκα, αλλά και η υπεύθυνη της καθαριότητας του δήμου υπέβαλαν μήνυση στον 37χρονο, ο οποίος όταν έφτασαν οι αστυνομικοί βρήκαν να έχει και ένα μεταλλικό ρόπαλο.

Πάντως και ο 37χρονος υπέβαλε μήνυση για απειλή σε βάρος του υπαλλήλου καθαριότητας, ο οποίος επίσης συνελήφθη.

