Ηράκλειο: Ανεμβολίαστος νεκρός από κορονοϊό

Ο άνδρας που κατέληξε από πολυοργανική ανεπάρκεια, στις 8:10 το πρωί, δεν είχε εμβολιαστεί κατά του κορωνοϊού.

Την τελευταία του πνοή από επιπλοκές του κορονοϊού, άφησε το πρωί της Δευτέρας ένας άνδρας, στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με τον Διοικητή του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου Κώστα Τερζάκη, ο οποίος μίλησε στο Creta24, πρόκειται για έναν 49χρονο, ο οποίος νοσηλευόταν στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

