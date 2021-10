Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Φυλάκιση 14 ετών σε τσαντάκια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανάμεσα στα θύματα του και μια έγκυος την οποία έσυρε στο οδόστρωμα για να την πάρει την τσάντα.

Συνολική ποινή κάθειρξης 14 ετών επέβαλε το Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης σε 38χρονο, ο οποίος καταδικάστηκε για αρπαγές τσαντών από ανυποψίαστες γυναίκες.

Συνολικά κρίθηκε ένοχος για τέσσερις ληστείες και μία σε απόπειρα, όπως επίσης για κλοπή κατ' εξακολούθηση. Το κατηγορητήριο τού απέδιδε συνολικά 24 περιπτώσεις αρπαγές τσαντών, με λεία περίπου 4000 ευρώ, το διάστημα από τον περασμένο Δεκέμβριο έως τον Μάρτιο, σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης, όπως Περαία, Θέρμη, Αμπελόκηπους και Νεάπολη.

Σε όλες τις περιπτώσεις κινούταν με μοτοποδήλατο, πλησιάζοντας τα υποψήφια θύματά του. Μάλιστα, σε μία απ' αυτές, όπως κατέθεσε μάρτυρας αστυνομικός, το θύμα του ήταν μια εγκυμονούσα, την οποία έσυρε στο οδόστρωμα, όταν εκείνη αντιστάθηκε, για να της πάρει την τσάντα.

Ο 38χρονος, στην απολογία του, αποδέχθηκε κάποιες από τις εις βάρος του αποδιδόμενες πράξεις, τις οποίες απέδωσε στην εξάρτησή του από τα ναρκωτικά, ενώ ζήτησε συγγνώμη από τα θύματά του.

Μετά την ετυμηγορία του δικαστηρίου επέστρεψε στις φυλακές.

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό” - Αλέξης Κούγιας: Πώς έγινε το τροχαίο (βίντεο)

“Άγριες Μέλισσες”: Η εμφάνιση της Μυρσίνης στη γιορτή του Σέργιου ανάβει… φωτιές (εικόνες)

Καιρός: Έφυγε ο “Μπάλλος”, έρχεται ποιος;